Когда новички приходят в тренажерный зал, они часто совершают ошибки: делают слишком много повторений, используют тренажеры вместо свободных весов и забывают про прогрессивную нагрузку.
Чтобы бицепсы действительно росли, важно делать базовые упражнения, которые задействуют все части двуглавой мышцы плеча. Об этом пишет международный спортивный журнал "BOXROX".
1. Сгибание рук со штангой
Это классическое упражнение, которое максимально нагружает бицепсы и позволяет постепенно увеличивать рабочий вес.
2. Сгибание молотком с гантелями
Эта вариация помогает развить не только бицепс, но и плечелучевую мышцу, делая руки визуально толще.
3. Концентрированное сгибание на бицепс
Одно из лучших упражнений для максимальной изоляции двуглавой мышцы.
Если вы новичок и хотите нарастить объем рук, сосредоточьтесь на трех упражнениях: сгибании рук со штангой, молотках с гантелями и концентрированных подъемах. Добавьте правильное питание, прогрессивную нагрузку и отдых — и результат не заставит себя ждать!
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.