Достойные выплаты будущим мамам: в России предложили увеличить пособие беременным

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России рассматривается инициатива по увеличению ежемесячного пособия беременным женщинам до уровня прожиточного минимума без учета доходов семьи. Как сообщает "Парламентская газета", соответствующее предложение содержится в совместном докладе Общественной палаты РФ и Росстата, опубликованном 26 февраля.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Беременность

Инициатива обсуждается в рамках национального проекта "Семья", который направлен на расширение мер поддержки семей с детьми. Помимо увеличения пособий, предлагается запустить программу льготного автокредитования на покупку автомобилей российского производства для всех многодетных семей (в настоящее время такая мера действует только в регионах Дальнего Востока).

Еще одним предложением стало повышение размера родового сертификата для многодетных матерей до 30 тысяч рублей (в 2024 году его сумма составляла 12 тысяч рублей). Планируется, что эта мера обеспечит будущим мамам дополнительный доступ к медицинским услугам, включая стоматологическое лечение и бесплатное лекарственное обеспечение.

Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни семей с детьми, поддержку многодетных родителей и повышение уровня социальной защищенности будущих мам.

Уточнения

Посо́бие - одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.