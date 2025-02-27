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Многодетные и успешные: новые льготы для предпринимателей с детьми

0:59
Экономика

Госдума рассматривает возможность введения льготных кредитов для многодетных россиян, желающих развивать собственный бизнес. Как сообщает ТАСС, инициативу выдвинула первый зампред Комитета по просвещению Яна Лантратова, направив соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Согласно предложению, многодетные родители-бизнесмены смогут претендовать на льготные кредиты под 5% годовых, если ключевая ставка превышает 10%. Депутат считает, что эта мера позволит не только поддержать семьи с детьми, но и повысить уровень их финансовой обеспеченности.

Кроме того, Лантратова уверена, что такие кредиты могут повысить престиж многодетности и создать успешные примеры семейного предпринимательства. В перспективе программа сможет мотивировать действующих предпринимателей расширять семьи, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции - нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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