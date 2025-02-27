Многодетные и успешные: новые льготы для предпринимателей с детьми

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума рассматривает возможность введения льготных кредитов для многодетных россиян, желающих развивать собственный бизнес. Как сообщает ТАСС, инициативу выдвинула первый зампред Комитета по просвещению Яна Лантратова, направив соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

Согласно предложению, многодетные родители-бизнесмены смогут претендовать на льготные кредиты под 5% годовых, если ключевая ставка превышает 10%. Депутат считает, что эта мера позволит не только поддержать семьи с детьми, но и повысить уровень их финансовой обеспеченности.

Кроме того, Лантратова уверена, что такие кредиты могут повысить престиж многодетности и создать успешные примеры семейного предпринимательства. В перспективе программа сможет мотивировать действующих предпринимателей расширять семьи, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

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