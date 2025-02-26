Все покупки под контролем: с 1 марта хранить электронные чеки станет удобнее

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта 2025 года в России появится возможность хранить все электронные чеки за покупки и услуги в одном месте — для этого Федеральная налоговая служба запускает сервис "Мои чеки онлайн", сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

До сих пор магазины и сервисные компании отправляли чеки покупателям по СМС или электронной почте. Теперь пользователи смогут объединить все финансовые данные в одном удобном сервисе, что облегчит контроль над расходами.

По словам доцента департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадима Голышева, нововведение поможет избежать хаоса в личных финансах: "Раньше чеки поступали в разные источники — теперь информация будет собираться централизованно".

Что изменится с 1 марта:

Чеки больше не нужно искать в почте и СМС — теперь они автоматически загружаются в сервис.

Пользователи смогут просматривать все свои покупки в одном месте.

Контроль расходов станет удобнее и прозрачнее.

Нововведение позволит гражданам более эффективно управлять личными финансами, а также обеспечит удобный доступ к данным о совершенных покупках в случае необходимости.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



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