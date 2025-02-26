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Криптовалюту переведут в правовое поле

1:08
Экономика

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила, что в ближайшем будущем будет разработан законопроект, который признает цифровую валюту имуществом в контексте расследования уголовных дел.

криптовалюта
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
криптовалюта

Это нововведение позволит более эффективно противостоять преступлениям, связанным с криптовалютой, таким как кражи и коррупция. Подносова сделала это заявление на заседании судей разных юрисдикций, проходившем в Москве, пишет "Царьград".

Она отметила, что с ростом использования криптовалюты в экономике увеличивается и количество преступлений, связанных с этой валютой. В настоящий момент правовое положение криптовалюты нуждается в дополнительном регулировании, и Верховный суд активно разрабатывает законодательные инициативы, направленные на её признание имуществом для целей уголовного судопроизводства.

Адвокат Мария Сысоева добавила, что цифровые валюты представляют собой виртуальные активы, обладающие ценностью, и могут быть использованы для различных экономических операций.

Уточнения

Корру́пция — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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