Стабильный пассивный доход: как и куда вложить средства

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доктор экономических наук Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, утверждает, что открытие депозитного счета является отличным способом для создания пассивного дохода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

На начальном этапе важно сократить расходы и сформировать резервный капитал, инвестировать тогда, как только появляется возможность откладывать деньги, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При наличии небольших сбережений эксперт рекомендует открыть депозитный счет из-за понятных условий, высоких процентных ставок и низких рисков приема капитала, так как все банковские вклады застрахованы. В случае отзыва лицензии у банка вкладчики могут рассчитывать на возврат своих средств в пределах 1,4 млн рублей.

Проданова также упоминает, что инвестирование в фондовый рынок может приносить хорошие дивиденды, однако деньги на брокерских счетах не застрахованы, поэтому важно понимать, как работают акции и облигации.

Драгметаллы рассматриваются как надежный вариант для длительного инвестирования, особенно при сроках от 10 лет.

Недвижимость для сдачи в аренду может обеспечить стабильный доход, однако покупки на этапе котлована несут высокие риски, так как возможны банкротства застройщиков. Кроме того, инвестирование в недвижимость через ипотеку может быть невыгодным из-за высоких затрат на заемные средства.

Для успешного управления капиталом важно оставаться в курсе экономических новостей и диверсифицировать свои вложения для снижения рисков.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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