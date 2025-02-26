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Стабильный пассивный доход: как и куда вложить средства

1:41
Экономика

Доктор экономических наук Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, утверждает, что открытие депозитного счета является отличным способом для создания пассивного дохода.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

На начальном этапе важно сократить расходы и сформировать резервный капитал, инвестировать тогда, как только появляется возможность откладывать деньги, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При наличии небольших сбережений эксперт рекомендует открыть депозитный счет из-за понятных условий, высоких процентных ставок и низких рисков приема капитала, так как все банковские вклады застрахованы. В случае отзыва лицензии у банка вкладчики могут рассчитывать на возврат своих средств в пределах 1,4 млн рублей.

Проданова также упоминает, что инвестирование в фондовый рынок может приносить хорошие дивиденды, однако деньги на брокерских счетах не застрахованы, поэтому важно понимать, как работают акции и облигации.

Драгметаллы рассматриваются как надежный вариант для длительного инвестирования, особенно при сроках от 10 лет.

Недвижимость для сдачи в аренду может обеспечить стабильный доход, однако покупки на этапе котлована несут высокие риски, так как возможны банкротства застройщиков. Кроме того, инвестирование в недвижимость через ипотеку может быть невыгодным из-за высоких затрат на заемные средства.

Для успешного управления капиталом важно оставаться в курсе экономических новостей и диверсифицировать свои вложения для снижения рисков.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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