Без очередей и нервов: Роспатент упростил регистрацию товарных знаков

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России упростился процесс регистрации товарных знаков. Роспатент совместно с корпорацией МСП запустил новый цифровой сервис, который позволит предпринимателям быстрее оформлять интеллектуальную собственность. Об этом пишет "Парламентская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на работе

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, развитие цифровых инструментов значительно ускоряет и облегчает работу бизнеса с нематериальными активами.

Новый сервис уже доступен пользователям цифровой платформы МСП и включает в себя следующие возможности:

Подача заявки на регистрацию товарного знака в упрощенном формате.

Поиск по базе Роспатента для проверки уникальности названия.

Каталог франшиз с возможностью подачи заявки на их приобретение.

Бесплатные юридические консультации по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Этот сервис позволит бизнесу не только ускорить процесс регистрации, но и минимизировать юридические риски, связанные с использованием товарных знаков.

Уточнения

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.



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