Новые горизонты в текстильной печати: принтер xTool открывает возможности для малого бизнеса

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Текущая индустрия текстильной печати переживает важные изменения с появлением нового принтера xTool Apparel Printer.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

Этот инновационный принтер, использующий технологию прямой печати на пленке (DTF), обещает кардинально изменить способ, которым компании и отдельные лица заказывают индивидуальную одежду и текстильные аксессуары.

Принтер xTool Apparel Printer оснащен двумя печатающими головками Epson i1600 и обеспечивает разрешение печати до 720×1800 точек на дюйм, что гарантирует высокую четкость изображений. Он также имеет 16-мегапиксельную камеру с искусственным интеллектом для автоматической калибровки и устранения засорения форсунок, что избавляет от необходимости ручной настройки. С минимальным размером капель чернил в 3,8 пл и плотностью точек 300 принтер обеспечивает отличное качество печати, достигая скорости до 4,6 м2 в час, что делает его одним из самых быстрых в своем классе.

Универсальность является важной характеристикой xTool Apparel Printer, который может печатать на различных тканях — от хлопка и кожи до полиэстера и спандекса, что открывает безграничные креативные возможности. Процесс печати прост и интуитивен: достаточно перетащить дизайн, нажать кнопку, и через 8 минут перенос будет готов к нанесению на одежду.

Кроме того, xTool предлагает комплексную экосистему, включая автоматическую мешалочную печь, которая улучшает процесс печати, от нанесения клеевого порошка до подготовки трансфера в закрытой системе. Программное обеспечение xTool Creative Space совместимо с Windows и Mac и предлагает функции для управления дизайном, используя искусственный интеллект для оптимизации изображений.

С ценой стартующего принтера в 3999 долларов и комплектом, включающим мешалочную печь, по цене 6299 долларов, xTool Apparel Printer позиционируется как доступное решение для малого бизнеса и предпринимателей при конкурентных условиях на рынке, пишет journaldugeek.

Уточнения

Принтер (англ. printer от print «печать») — периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку, малыми тиражами (от единиц до сотен).





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