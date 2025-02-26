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Двойная выгода: как солнечные панели улучшают местные экосистемы в Китае

1:38
Экономика

Китай нашел эффективное  решение для производства "чистой" энергии.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

В стране используются засушливые территории, что также способствует улучшению экосистемы. Исследование, проведенное учеными из Сианьского технологического университета и опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что солнечные фермы в пустыне положительно влияют на микроклимат, качество почвы и растительность.

Для достижения этого вывода ученые использовали модель DPSIR, рекомендованную Европейским агентством по окружающей среде, анализируя 57 показателей. Результаты показали, что фотоэлектрический парк Цинхай-Гунхэ в пустыне Тарлатан приносит заметную пользу местной флоре, с общим экологическим воздействием, оцениваемым на уровне 0,4393, в то время как соседние районы имели более низкие оценки.

Положительное воздействие солнечных ферм объясняется тем, что тень от солнечных панелей улучшает микроклимат, снижая атмосферное давление и повышая влажность, что, в свою очередь, способствует росту растительности и развитию микроорганизмов в почве.

Таким образом, солнечные фермы не только производят энергию, но и помогают в реабилитации засушливых регионов. Это подчеркивает необходимость тщательного выбора площадок для размещения солнечных и других возобновляемых источников энергии, чтобы их воздействие на экосистемы было как можно более положительным, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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