Новые стандарты: как Евросоюз реагирует на рост интернет-покупок

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство европейцев (70 %) регулярно совершают покупки в интернете.

Фото: commons.wikimedia.org by Доставка международной посылки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ курьер

В 2024 году не менее 4,6 миллиарда посылок пересекло границы Евросоюза; эта цифра утроилась по сравнению с 2022 годом. Европейская комиссия вникла в этот вопрос и приняла некоторые меры для регулирования импортных поставок.

Каждый день более 12 миллионов посылок поступают на территории ЕС. По информации, предоставленной Clubic, этот рост вызывает определенные опасения у властей, в частности из-за содержания этих отправлений. Многие из них состоят из товаров, которые не соответствуют европейским нормам.

Объявленные меры состоят из двух направлений: защита потребителя и защита европейских продавцов, которые, в свою очередь, должны соответствовать строгим стандартам. В результате они оказываются в условиях недобросовестной конкуренции по сравнению с торговцами из иностранных стран.

Для предложения первых конкретных решений Брюссель начинает с отмены освобождения от налогов для посылок стоимостью менее 150 евро. В результате таможенные проверки будут усилены, как и координация между европейскими властями.

Предполагается, что такие платформы, как AliExpress, Shein или Temu, окажутся под пристальным вниманием, особенно если посылки поступают из Азии, пишет frandroid.

Уточнения

Посы́лка (рус. ), или почто́вая посы́лка, — почтовое отправление, предназначенное для пересылки вещей, документов, литературы. Посылки также бывают с объявленной ценностью, наложенным платежом.





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