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700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

1:36
Экономика

Стратегия энергетического перехода Германии, известная как Energiewende, которая получила похвалу от Европейской комиссии и экологических движений, оказалась неудачной.

АЭС
Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС

Несмотря на инвестиции в почти 700 миллиардов евро, Германия не достигла запланированных целей по сокращению выбросов парниковых газов и столкнулась с резким ростом цен на энергоносители, что поставило под угрозу ее индустриальную экономическую модель. Об этом сообщает Счетная палата Германии.

В 2023 году Германия выбросила 417 граммов CO2 на кВтч произведенной электроэнергии, что соответствует уровню 2019 года, в то время как Франция выбрасывала всего 59 граммов CO2 на кВтч.

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света. Однако ситуация может измениться.

Через два года после закрытия трех последних ядерных реакторов в стране новый канцлер Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выразил желание вернуть ядерную энергетику.

Он предложил сотрудничество с Францией в строительстве небольших модульных реакторов, что указывает на резкий поворот в энергетической политике Германии, который формировался в течение последних десяти лет в европейских институтах, пишет transitionsenergies.

Уточнения

Реактор — устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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