Выход из БРЭЛЛ ударил по карману жителей стран Балтии

После отделения от энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) страны Балтии столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию и перебоями в поставках.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

Эстонское госагентство ERR сообщило о 60-кратной разнице в цене на электроэнергию между Прибалтикой и Финляндией: в Финляндии 1 МВт·ч стоит €1,12, в то время как в странах Балтии цена достигает €61,05, а среднесуточная цена не опускается ниже €100.

Операторы энергосетей стран Балтии утверждают, что нет прямой связи между ценами и выходом из БРЭЛЛ, связывая ситуацию с погодными условиями, увеличением потребления из-за холода и аварией на энергокабеле Estlink 2.

Эксперты, однако, отмечают, что отключение от российской энергосистемы усилило зависимость стран Балтии от европейского рынка. При этом отключение не повлияло на работу энергосистем России, Белоруссии и Калининградской области.

Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов считает, что решение стран Балтии об отключении от БРЭЛЛ было продиктовано экономическими соображениями, а не политическими мотивами. В интервью NewsInfo.Ru он отметил, что скачок цен на электроэнергию повлияет на экономическую конкурентоспособность стран Балтии и уровень жизни населения, так как рост цен на электроэнергию приведет к увеличению цен на товары и услуги.

Кузнецов также подчеркивает, что правительства стран Балтии осознают последствия своих решений для благосостояния населения. Он указывает на экономические риски, связанные с ростом цен, которые потребуют дополнительных усилий для бюджетов этих стран и могут отразиться на благосостоянии граждан, что, в свою очередь, может проявиться на будущих выборах.

Эксперт считает, что отключение стран Балтии от энергосистемы не приведет к серьезным геополитическим последствиям и не повредит России.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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