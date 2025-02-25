Золотой трансфер: 400 тонн из Лондона в Нью-Йорк и его последствия для мировых финансов

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавний перевод 400 тонн золота из Лондона на биржу COMEX в Нью-Йорке подчеркивает растущие опасения за стабильность мировых финансовых систем.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Этот беспрецедентный шаг привел к увеличению запасов золота на COMEX на 75% и вызвал вопросы о будущем рынков золота, валютных рисках и финансовой стабильности.

Передача золота указывает на изменение в управлении финансовыми активами государствами и институтами в условиях растущей задолженности и экономической неопределенности. Она также выявила уязвимости мирового рынка золота, который долгое время базировался на фьючерсных контрактах, а не на физическом золоте.

Рост потребности в физическом золоте нарушает прежнее равновесие, и возникает сомнение в способности COMEX покрыть спрос на реальные поставки. Этот сдвиг является частью более широкой тенденции, где страны и центральные банки все чаще обращаются к физическому золоту как к безопасному активу.

Нормативные изменения, введенные в Великобритании, требуют от банков держать больше физического золота в качестве залога, что также подчеркивает хрупкость рынка золота. Исторические примеры, такие как репатриация золота Франции и Германии, показывают, как государства реагируют на экономическую нестабильность.

Таким образом, золото вновь становится важным активом для стран и институтов, стремящихся снизить зависимость от фиатных валют и уменьшить валютные риски. Перемещение золота на COMEX указывает на трансформацию в мировом экономическом ландшафте, где физическое золото рассматривается как надежное средство сохранения стоимости в условиях кризиса,пишет bankingnews.

Уточнения

Актив — часть бухгалтерского баланса.



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