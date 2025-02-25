Отказ от санкций против России спас экономику Грузии

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что решение не вводить национальные санкции против России в 2022 году было "историческим", пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузинский флаг

Именно это решение спасло экономику Грузии от краха. Кобахидзе отметил, что в то время была реальная угроза эскалации конфликта, и введение санкций могло бы вызвать серьезные экономические последствия для страны.

Грузия, конечно, присоединилась к международным санкциям против России, но свои собственные вводить отказалась, что, по его словам, ухудшило отношения с Украиной, США и ЕС.

Ранее сообщалось, что Грузия практически полностью зависит от импорта пшеницы и муки из России для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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