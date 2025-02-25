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Почему грузинский хлеб теряет своё качество

1:37
Экономика

Грузия практически полностью зависит от импорта пшеницы и муки из России для производства хлеба и хлебобулочных изделий, EADaily.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хлеб

Российская мука и пшеница считаются одними из лучших в мире, и близость этих стран делает импорт выгодным. Несмотря на попытки найти альтернативные источники и избавиться от зависимости, выход лишь в расширении посевов и увеличении местного производства.

В Грузии много неиспользуемых пахотных земель, однако, столкнувшись с необходимостью их обработки, люди обнаруживают, что землю можно только арендовать, а высокая арендная плата делает это нецелесообразным. По законодательству одна семья может оформить максимум 1,25 гектара, что недостаточно для эффективного сельского хозяйства, кроме, возможно, теплиц с высокими стандартами.

Наличие российских граждан в Грузии вызвало беспокойство, и оппозиция запугивала население угрозой оккупации. Однако россияне, которые переехали два-три года назад, удивились качеству местного хлеба, указывая на то, что грузины должны уметь выпекать хороший хлеб, но на деле, как оказалось, это не так.

Несмотря на разнообразие видов хлеба, в Грузии существует проблема с качеством: уровень влажности в хлебе значительно превышает норму. Грузинский лаваш, хотя и считается вкусным, имеет много теста и не всегда должным образом выпекается, что является предметом обсуждения среди специалистов.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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