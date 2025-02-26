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Билет в кино или подписка на месяц? Россияне массово переходят на онлайн-кинотеатры

1:34
Экономика

По данным агентства TelecomDaily, в 2024 году число пользователей онлайн-кинотеатров в России увеличилось на 29%, достигнув 58 млн человек. Количество платных подписок выросло еще значительнее — с 31 до 41 млн, что говорит о переходе зрителей на легальный контент. Об этом пишут "Известия".

Открытый кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Aashcher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Открытый кинотеатр

Лидеры среди видеосервисов

Основными игроками рынка остаются "Кинопоиск" (14,1 млн пользователей), Ivi (10 млн), Okko (9,6 млн), Wink (8,4 млн) и Kion (7,6 млн). Эти пять платформ контролируют 86% всего рынка, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Почему зрители выбирают онлайн?

Популярность видеосервисов объясняется отсутствием рекламы, удобством доступа, оригинальным контентом и развитием технологий. Кроме того, подписка на онлайн-кинотеатр зачастую дешевле билета в кино, что делает выбор очевидным.

Что в итоге?

Онлайн-кинотеатры становятся основным способом просмотра фильмов и сериалов. Традиционные кинотеатры могут удержаться только за счет специальных показов, IMAX и премиальных залов. В будущем рынок будет зависеть от темпов развития стриминговых технологий и новых моделей подписок.

Уточнения

Кинемато́граф (от греч. κινημα, род. п. κινηματος - движение и греч. γραφω - писать, рисовать; то есть "записывающий движение") — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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