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Маркировка работает: более 143 млн некачественных товаров не попали на полки

1:46
Экономика

В январе 2025 года в России благодаря системе "Честный знак" на кассах магазинов заблокировали 143,6 млн товаров. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), причиной стали истекший срок годности, ошибки в кодах маркировки и попытки продажи нескольких товаров под одним кодом. Об этом пишут "Известия".

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Фото: flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Какие товары заблокировали?

Лидером среди заблокированных товаров стала молочная продукция — более 49,5 млн единиц. На втором месте оказалось пиво (46,5 млн), а на третьем — табачные изделия (29,2 млн). Это связано с тем, что данные категории часто подделываются или продаются с нарушениями сроков хранения.

Как будет работать маркировка дальше?

Система маркировки продолжает развиваться. С 1 марта 2025 года станет возможной офлайн-проверка товаров через локальный модуль "Честного знака". Это позволит блокировать подделки даже при отсутствии интернета. Вначале новая функция появится в небольших магазинах, а с 1 мая 2025 года — в крупных торговых сетях.

Что в итоге?

Государственная система маркировки становится важным инструментом борьбы с фальсификатом и просроченными товарами. Уже сейчас она предотвращает попадание опасной продукции на полки магазинов. В будущем ожидается расширение списка контролируемых товаров и усиление мер по их проверке.

Уточнения

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark - отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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