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Больше не нужны? В России сокращается строительство торговых центров

1:32
Экономика

Согласно данным NF Group, в 2025 году в России планируется открыть всего 13 торгово-развлекательных центров общей площадью 254 тыс. кв. м. Это вдвое меньше, чем годом ранее. Причина в растущем влиянии онлайн-торговли и сокращении числа крупных арендаторов, пишут "Известия".

Торговый центр Авиапарк
Фото: commons.wikimedia.org by Woctogen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Торговый центр Авиапарк

Как меняются торговые центры?

Эксперты отмечают, что ТРЦ все чаще трансформируются: доля площадей, занятых магазинами, сокращается, а развлекательный сегмент растет. Если раньше он занимал около 10-15%, то сейчас достигает 35-40%. Вместо магазинов появляются детские центры, фуд-корты, кинотеатры и SPA-зоны.

Финансовые сложности и уход брендов

После санкций 2022 года многие иностранные бренды ушли с рынка. В то же время высокая процентная ставка делает кредиты на строительство новых ТЦ невыгодными — ставки доходят до 25% годовых. Это увеличивает себестоимость проектов и приводит к банкротствам девелоперов.

Что в итоге?

Строительство новых ТРЦ тормозится, арендаторы уходят, а потребители переходят в онлайн. Однако полностью торговые центры не исчезнут: они меняются, превращаясь в места отдыха и развлечений. Возможно, их формат будет значительно обновлен.

Уточнения

Торго́вля - отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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