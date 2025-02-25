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Финансовый дисморфизм: как соцсети и искажённое восприятие влияют на ваше благосостояние

1:34
Экономика

Вы следите за своими финансами или беспокоитесь, что можете оказаться в долгах, когда на самом деле у вас все в порядке?

Грустная девушка в наушниках
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная девушка в наушниках

Возможно, вы страдаете от финансового дисморфизма, явления, которое возникло в США и распространено среди молодежи.

Исследование, проведенное Qualtrics для Кредит Карма в декабре 2023 года, показывает, что 43% представителей поколения Z (родившихся с 1997 по 2010 год) и 41% миллениалов (родившихся с 1980 по 1990 год) испытывают это состояние.

Финансовая дисморфия схожа с телесной дисморфией, но касается экономического восприятия. Финансовый терапевт Джойс Мартер описывает это явление как "психологическое состояние, при котором человек не имеет четкого представления о своем финансовом положении".

Так, среди страдающих от финансовой дисморфии 82% считают свои финансы проблемными, даже если их банковский счет выглядит неплохо, и 37% из них имеют сбережения свыше 10 000 долларов.

Причинами такого состояния, по мнению Мартер, являются соцсети, где влиятельные лица показывают свои дорогие покупки, а также реальные финансовые проблемы, такие как падение рынка труда, студенческие долги и высокие расходы на жилье и уход за детьми, сообщает capital со ссылкой на TF1.

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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