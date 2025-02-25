В больницу без врача? В России нехватка более 23 тысяч медиков

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России на данный момент не хватает 23 297 врачей, а также 63 550 специалистов среднего медицинского звена. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, передает Интерфакс.

Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Медицинские кадры: что изменилось за последние годы?

С 2023 года численность врачей в России увеличилась на 39 тысяч, и сейчас в стране работает около 558 тысяч специалистов. За период с 2019 по 2024 годы прирост врачебного персонала составил 6,5 тысячи человек.

Проблемы стареющих кадров и новые специалисты

По словам Михаила Мурашко, почти 20% врачей в стране старше 60 лет. В среде среднего медперсонала эта цифра ниже — около 13%. В то же время наблюдается положительная тенденция — растет число специалистов младше 35 лет, что особенно заметно среди врачей.

Что в итоге?

Минздрав признает проблему нехватки медицинских кадров, но отмечает позитивные тенденции: молодые специалисты приходят в профессию, а общее число врачей постепенно растет. Однако вопрос привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения остается актуальным.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского применения.



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