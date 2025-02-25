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При увольнении остались без денег? Грамотный алгоритм, который поможет вернуть зарплату

1:56
Экономика

Корпоративный юрист Анна Баженова объяснила, что делать, если при увольнении работодатель не выплатил долги по зарплате или выходное пособие.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Как передает издание "Вести Подмосковья", первым шагом необходимо направить работодателю письменное заявление с требованием выплатить задолженность. Баженова акцентировала внимание на том, что документ следует составить в двух экземплярах, один из которых нужно оставить у себя с отметкой о приеме. Если работодатель отказывается зарегистрировать заявление, его можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если это не дало результата, следующие действия должны включать обращение в Государственную трудовую инспекцию. В заявлении следует указать все нарушения работодателя, включая невыплату заработной платы. В случаях умышленной задержки выплат возможно привлечение прокуратуры, особенно при явных нарушениях трудового законодательства.

Если все перечисленные методы не сработали, придётся подать иск в суд. Срок для подачи иска по трудовым спорам составляет один год с момента увольнения. Необходимые документы для подачи иска включают исковое заявление, копию паспорта, трудовой договор, приказ о приеме и увольнении, расчетные листки и доказательства попыток досудебного урегулирования.

Юрист также отметила несколько статей Трудового кодекса РФ, касающихся данной ситуации. В соответствии со статьей 140 ТК РФ, работодатель обязан полностью рассчитаться с уволенным сотрудником в последний рабочий день. Статья 236 ТК РФ требует выплаты компенсации за задержку заработной платы, а статья 392 ТК РФ определяет сроки обращения в суд по трудовым спорам.

Уточнения

Компенсация в трудовом праве — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. Например, компенсация при увольнении.
 

Трудово́й ко́декс Российской Федерации (ТК РФ) — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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