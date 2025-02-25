При увольнении остались без денег? Грамотный алгоритм, который поможет вернуть зарплату

Корпоративный юрист Анна Баженова объяснила, что делать, если при увольнении работодатель не выплатил долги по зарплате или выходное пособие.
Как передает издание "Вести Подмосковья", первым шагом необходимо направить работодателю письменное заявление с требованием выплатить задолженность. Баженова акцентировала внимание на том, что документ следует составить в двух экземплярах, один из которых нужно оставить у себя с отметкой о приеме. Если работодатель отказывается зарегистрировать заявление, его можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если это не дало результата, следующие действия должны включать обращение в Государственную трудовую инспекцию. В заявлении следует указать все нарушения работодателя, включая невыплату заработной платы. В случаях умышленной задержки выплат возможно привлечение прокуратуры, особенно при явных нарушениях трудового законодательства.
Если все перечисленные методы не сработали, придётся подать иск в суд. Срок для подачи иска по трудовым спорам составляет один год с момента увольнения. Необходимые документы для подачи иска включают исковое заявление, копию паспорта, трудовой договор, приказ о приеме и увольнении, расчетные листки и доказательства попыток досудебного урегулирования.
Юрист также отметила несколько статей Трудового кодекса РФ, касающихся данной ситуации. В соответствии со статьей 140 ТК РФ, работодатель обязан полностью рассчитаться с уволенным сотрудником в последний рабочий день. Статья 236 ТК РФ требует выплаты компенсации за задержку заработной платы, а статья 392 ТК РФ определяет сроки обращения в суд по трудовым спорам.
Компенсация в трудовом праве — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. Например, компенсация при увольнении.
Трудово́й ко́декс Российской Федерации (ТК РФ) — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.
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