Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ООН приняла резолюцию по Украине: почему даже Россия проголосовала "за"?
"Пора договариваться": мнение американских избирателей о конфликте на Украине
Лягушки: их глаза настолько чувствительны, что могут обнаружить один фотон света
Мучают кошмары и не можете уснуть? Сомнолог рассказал, в чем проблема — виноват не только стресс
Морские волны становятся все опаснее: ученые провели исследование
Незаконная парковка и штрафы: чем рискуют водители, оставляющие машины как попало
Революционный метод гиперэкстензии: получите максимум пользы от каждой тренировки
Узнайте, какие собаки идеально подходят для защиты дома: 7 пород с природным инстинктом
Алла Пугачёва пошутила над 11-летним сыном Гарри

Аpple придётся погасить долг за бракованные гаджеты в России

1:17
Экономика

Компанию Apple ожидает долг в размере 40 миллионов рублей при возвращении на рынок России.

Apple Store
Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Apple Store

Как сообщает "Царьград" со ссылкой на Telegram-канал Mash, компании придётся компенсировать расходы на бракованную продукцию, которая накопилась в стране за последние три года.

Это касается рекламаций, рассмотренных в суде, и сотен исков, поданных против официального представителя Apple, ООО "Эппл Рус". За три года в России было продано множество некачественных "Макбуков", "Айфонов" и других устройств Apple, владельцы которых ожидают ремонта или компенсации.

Недавно суд встал на сторону жительницы Курска по имени Юлия, которая купила "Айфон" за 375 тысяч рублей, но устройство не заряжалось. Ей отказали в ремонте по гарантии из-за санкций. Обратившись в суд, Юлия добилась компенсации убытков, общая сумма которой составила 630 тысяч рублей.

Возвращения Apple с нетерпением ждут пострадавшие пользователи. Хотя гигант может открыть новое ООО в России, суд, вероятно, столкнётся с новым делом о признании новой компании правопреемником "Эппл Рус" и её долгов.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Российский шоу-бизнес
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России Аудио 
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев Это поведение мышей сбивает с толку: почему они пытаются оживить сородичей? Игорь Буккер Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Мучают кошмары и не можете уснуть? Сомнолог рассказал, в чем проблема — виноват не только стресс
Морские волны становятся все опаснее: ученые провели исследование
Незаконная парковка и штрафы: чем рискуют водители, оставляющие машины как попало
Революционный метод гиперэкстензии: получите максимум пользы от каждой тренировки
Узнайте, какие собаки идеально подходят для защиты дома: 7 пород с природным инстинктом
Аpple придётся погасить долг за бракованные гаджеты в России
Алла Пугачёва пошутила над 11-летним сыном Гарри
Загадочная спираль: в Солнечной системе может находиться удивительный объект
Дмитрий Певцов рассказал, как пережил смерть сына: жизнь разделилась на до и после
Как выбрать автосервис, где диагностика действительно качественная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.