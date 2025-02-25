Аpple придётся погасить долг за бракованные гаджеты в России

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компанию Apple ожидает долг в размере 40 миллионов рублей при возвращении на рынок России.

Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Apple Store

Как сообщает "Царьград" со ссылкой на Telegram-канал Mash, компании придётся компенсировать расходы на бракованную продукцию, которая накопилась в стране за последние три года.

Это касается рекламаций, рассмотренных в суде, и сотен исков, поданных против официального представителя Apple, ООО "Эппл Рус". За три года в России было продано множество некачественных "Макбуков", "Айфонов" и других устройств Apple, владельцы которых ожидают ремонта или компенсации.

Недавно суд встал на сторону жительницы Курска по имени Юлия, которая купила "Айфон" за 375 тысяч рублей, но устройство не заряжалось. Ей отказали в ремонте по гарантии из-за санкций. Обратившись в суд, Юлия добилась компенсации убытков, общая сумма которой составила 630 тысяч рублей.

Возвращения Apple с нетерпением ждут пострадавшие пользователи. Хотя гигант может открыть новое ООО в России, суд, вероятно, столкнётся с новым делом о признании новой компании правопреемником "Эппл Рус" и её долгов.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.





iPhone ( МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.

