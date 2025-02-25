Гендерные различия в пенсионной системе: почему мужчины в России работают дольше

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

По результатам опроса сервиса SuperJob, каждый второй мужчина считает, что более поздний выход на пенсию по возрасту является проявлением дискриминации. С 2028 года мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины — в 60 лет.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

Почему же в России женщины раньше выходят на пенсию? К примеру, в США, Италии, Австралии, Испании, Великобритании, Германии, Канаде, Мексике, Японии, Франции, Саудовской Аравии, Индии, Южной Корее нет гендерных различий.

Существуют ли льготы у многодетных отцов (отцов-одиночек) при выходе на пенсию? К примеру, на их плечи ложатся заботы по материальному обеспечению семьи. К тому же средняя продолжительность жизни мужчин (в 2024 г. — 73 года) в России примерно на 10 лет меньше, чем у женщин.

На вопросы редакции Pravda. Ru ответил Владимир Ворожцов, исполняющий полномочия председателя Центрального совета Партии пенсионеров.

По словам эксперта, женщины выходят на пенсию раньше мужчин по нескольким причинам, и законодательно это закреплено. Исторически первый принцип различия в пенсионном возрасте для мужчин и женщин был введен в Советском Союзе в 30-е годы, когда Иосиф Сталин исходил из медицинских факторов. Он учитывал, что на женщин ложатся двойные нагрузки: как на производстве, так и в домашнем хозяйстве, включая воспитание детей.

Как отметил Ворожцов, Партия пенсионеров России выступает за отмену понятия "пенсионный возраст", считая, что решение о выходе на пенсию должно зависеть от трудового стажа, состояния здоровья и заслуг перед обществом.

Оформление страховой пенсии раньше общеустановленного пенсионного возраста возможно для мужчин при определенных условиях. Право на такую пенсию может зависеть от различных факторов, включая род занятий, профессию (например, спасатели, военные, медработники, сотрудники противопожарной службы, водители автобусов, троллейбусов и т. д.) или должность, а также место осуществления трудовой деятельности.

Ранний выход на пенсию для многодетных отцов и отцов-одиночек не предусмотрен законом, но есть возможность индивидуальных обращений в суд или Пенсионный фонд для получения соответствующих решений. Эти прецеденты теоретически возможны, но на практике таких случаев встречается очень мало, и мужчины редко поднимают такие вопросы, заключил собеседник.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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