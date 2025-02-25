Параллельный импорт дешевле: стоит ли ждать возвращения Samsung в Россию?

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возвращение прямых поставок Samsung в Россию может привести к подорожанию смартфонов в официальных магазинах, считает ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Samsung Galaxy S4

По его мнению, параллельный импорт уже доказал свою эффективность, позволяя закупать устройства по более низким ценам, тогда как в фирменных точках стоимость может оказаться выше, чем на маркетплейсах.

При этом Samsung активно увеличивает своё присутствие на российском рынке. По данным TelecomDaily, в январе-феврале 2025 года компания на 30% нарастила рекламную активность по сравнению с прошлым годом.

Однако за время её относительного отсутствия китайские бренды, такие как Honor, Huawei, Realme и Xiaomi, значительно укрепили позиции во всех ценовых сегментах, воспользовавшись слабым маркетингом конкурентов.

Уточнения

Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.