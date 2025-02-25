Долларовый вопрос решён: старые купюры банки обязаны принимать

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Долларовые купюры не имеют срока годности, поэтому российские банки не вправе отказываться от их приёма, если банкноты в хорошем состоянии. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Депутат напомнил, что по законам США все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, остаются законным платёжным средством.

В России банки могут устанавливать свои критерии оценки состояния купюр, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права клиентов, пишет ТАСС.

Если банк отказывается принять старые доллары без объективных причин, граждане могут обратиться в Роспотребнадзор, Центробанк или суд.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.