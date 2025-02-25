Иностранный бизнес возвращается, но не для всех: названо главное условие

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные компании могут вернуться на российский рынок, но только с одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя Минфина.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Сейчас условия возвращения прорабатываются, но ключевое слово остается за профильными ведомствами.

Ранее The New York Times писала, что администрация Дональда Трампа якобы намекнула американскому бизнесу на возможное возобновление работы в России.

Однако аналитики сомневаются, что это приведёт к массовому возвращению иностранных компаний на российский рынок.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.



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