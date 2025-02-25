Держитесь, сладкоежки: в России подорожают любимые конфеты

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Любители сладкого в России скоро столкнутся с подорожанием популярных батончиков и конфет. Компания "Марс" уведомила торговые сети о двухэтапном повышении цен: с 20 февраля и 24 марта.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновые батончики

Рост цен связан с рекордной стоимостью какао-бобов, удорожанием ингредиентов, логистическими и операционными затратами. В итоге Snickers, Mars, Bounty и Milky Way подорожают на 13-19%, Skittles — на 12%, M&M's — до 16%. Конфеты "Коркунов" прибавят в цене 14-19%.

Эксперты предупреждают: тенденция сохраняется, и сладости могут дорожать дальше, пишут "Известия".

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.