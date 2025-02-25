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Стало известно, сколько зарабатывают инженеры в Красноярске в 2025

0:56
Экономика

Инженеры-конструкторы в Красноярске в 2025 году могут рассчитывать на зарплату от 50 до 205 тысяч рублей, в зависимости от опыта и навыков.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Начинающим специалистам с неполным высшим образованием, знанием САПР и строительных нормативов предлагают 50-60 тысяч рублей, пишет prmira.ru.

Инженеры с высшим образованием, опытом проектирования и расчетов узлов конструкций могут зарабатывать 60-85 тысяч.

Более опытные специалисты со знанием Revit, английского языка и опытом работы от 3 лет получают 85-115 тысяч. Самые высокие зарплаты — 115-205 тысяч рублей — доступны профессионалам с опытом защиты проектов на экспертизе, BIM-проектирования и знанием иностранных языков.

Уточнения

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, изобретательность) — специалист, осуществляющий инженерную деятельность.

Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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