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Британская Shell расширяет влияние в нефтяной отрасли

1:35
Экономика

Shell Offshore Inc. и Shell Pipeline Company, дочерние компании Shell plc, заключили соглашение о повышении своей доли в платформе Ursa в Американском заливе.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтяная скважина

Согласно пресс-релизу Shell, сделка позволит увеличить активы компании с 45,3% до 61,35% за счет приобретения 15,96% акций у компании ConocoPhillips.

Производство нефти в этом регионе считается одним из самых экологически чистых в мире, с низкими уровнями выбросов парниковых газов. Однако сделка требует разрешения регулирующих органов и соблюдения условий закрытия. Ожидается, что завершение сделки состоится в начале второго квартала 2025 года.

Shell является международной нефтегазовой компанией со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания) и работает в более чем 90 странах, имея более 100 тысяч сотрудников. Компания занимается не только продажей нефтепродуктов и переработкой нефти, но и производством биотоплива.

Платформа Ursa находится на расстоянии примерно 209 км от Нового Орлеана (штат Луизиана, США) и разрабатывается совместно с такими компаниями, как BP Exploration&Production Inc и Exxon Mobil Corp, с долями в 22,69% и 15,96% соответственно, пишет "AK&M".

Уточнения

Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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