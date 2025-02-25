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Цены растут, но спрос держится: готовые блины продолжают покорять сердца россиян

1:08
Экономика

Спрос на готовые блины в Масленицу 2025 года (с 24 февраля по 2 марта) в России ожидается, что вырастет вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

В 2023 году россияне приобрели около 1,4 миллиона пачек полуфабрикатов, что на 15% больше, чем в 2022 году.

В 2024 году в крупных торговых сетях было продано 41,4 миллиона упаковок готовых блинов, что на 7% превышает показатели прошлого года. Продажи сладких замороженных блинов с февраля прошлого года по февраль 2025 увеличились на 12,1%, а несладкой продукции — на 15,3%.

Тем не менее, цена на эти продукты возросла на 15% и в среднем составляет 183 рубля. В заведениях общественного питания рост цен составил 13%, достигнув 282 рублей, пишет "Ъ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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