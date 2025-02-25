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Сладкие потери: зарубежные бренды поднимают цены на батончики и шоколадки

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Экономика

Несколько зарубежных кондитерских брендов объявили о планах повысить цены на свою продукцию в России, увеличив стоимость до 20%.

батончик
Фото: commons.wikimedia.org by Storye book, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
батончик

С конца февраля цена на большие батончики вырастет на 14%, на стандартные — на 19%, а на другие форматы — от 13 до 19%. Например, Skittles подорожают на 12%, а драже M&M's — на 16%. Конфеты "Коркунов" поднимут свои цены на 14-19% с 24 марта в зависимости от веса, сообщают "Известия".

Кроме того, компания Mondelez уведомила ритейлеров о том, что с апреля стоимость продукции Alpen Gold, Milka и "Воздушный" будет проиндексирована на 14,9%. Бисквиты, такие как Oreo и "Юбилейное", подорожают на 6-9%, а цена на выпечку, включая 7 Days, увеличится на 5-9%.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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