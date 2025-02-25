Задолженность Google в России достигла почти 100 миллионов рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское подразделение Google, ООО "Гугл", имеет задолженность почти в 100 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

С 2022 по 2024 год в отношении компании было инициировано множество исполнительных дел, касающихся имущественных взысканий в интересах физических и юридических лиц, а также трудовых выплат, сообщает РИА Новости.

Общий долг дочерней компании в России составляет около 100 миллионов рублей. Из этой суммы 93,2 миллиона рублей — это исполнительский сбор, тогда как основная часть долга превышает 6 миллионов рублей, включая 5,6 миллиона рублей, которые связаны с оплатой труда и другими трудовыми выплатами.

Кроме того, 13 исполнительных производств на сумму 1,7 миллиона рублей были прекращены, так как в октябре 2023 года компания была признана банкротом.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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