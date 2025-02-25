Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не пейте яблочный уксус, пока не узнаете эти важные факты!
Чемпион ОИ-88 назвал Италию площадкой для подготовки российских лыжников к Олимпийским играм
Апельсиновые сырники: новый взгляд на привычное блюдо — тарелки опустеют, пока вы их жарите
Душевая дверь без известкового налета: найдено лучшее средство
Простые шаги к созданию цветущего грушевого сада на вашем участке
Производить легче, продавать дороже — как дизель превратился в топливный парадокс
Всего пару капель — и кожа в восторге: не забудьте про это средство после очищения
Не тянет, не убегает, не упрямится: всего 7 дней — и прогулки станут идеальными
Вулкан, который не спит: эксперты о грядущем извержении Рейнира в США

Что нужно знать о налогообложении доходов от продажи недвижимости в 2025 году

1:14
Экономика

Ведущий налоговый консультант Альбина Островская из юридической компании Taxology опровергла информацию о том, что с 2025 года штраф за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости вырастет до 40% от суммы задолженности.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Она пояснила, что согласно Налоговому кодексу РФ, штраф за неуплату налога остается на уровне 20% от суммы недоимки. Если же уклонение от уплаты налога было умышленным, то штраф действительно составляет 40%, но такая норма уже действует давно.

С 2025 года действительно вступают в силу изменения в налогообложении доходов от продажи недвижимости, но они касаются не штрафов, а ставок НДФЛ. Ранее налог на доходы от продажи имущества составлял 13%, независимо от суммы сделки. Теперь же будет применяться прогрессивная шкала: доходы до 2,4 млн рублей облагаются по ставке 13%, а для сумм свыше этого порога будет действовать повышенный налог в 15%, пишет "Прайм".

Таким образом, вводится двухуровневая система налогообложения доходов от продажи недвижимости.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Наука и техника
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Не пейте яблочный уксус, пока не узнаете эти важные факты!
Чемпион ОИ-88 назвал Италию площадкой для подготовки российских лыжников к Олимпийским играм
Душевая дверь без известкового налета: найдено лучшее средство
Апельсиновые сырники: новый взгляд на привычное блюдо — тарелки опустеют, пока вы их жарите
Простые шаги к созданию цветущего грушевого сада на вашем участке
Что нужно знать о налогообложении доходов от продажи недвижимости в 2025 году
Производить легче, продавать дороже — как дизель превратился в топливный парадокс
Всего пару капель — и кожа в восторге: не забудьте про это средство после очищения
Не тянет, не убегает, не упрямится: всего 7 дней — и прогулки станут идеальными
Вулкан, который не спит: эксперты о грядущем извержении Рейнира в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.