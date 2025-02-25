Что нужно знать о налогообложении доходов от продажи недвижимости в 2025 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий налоговый консультант Альбина Островская из юридической компании Taxology опровергла информацию о том, что с 2025 года штраф за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости вырастет до 40% от суммы задолженности.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

Она пояснила, что согласно Налоговому кодексу РФ, штраф за неуплату налога остается на уровне 20% от суммы недоимки. Если же уклонение от уплаты налога было умышленным, то штраф действительно составляет 40%, но такая норма уже действует давно.

С 2025 года действительно вступают в силу изменения в налогообложении доходов от продажи недвижимости, но они касаются не штрафов, а ставок НДФЛ. Ранее налог на доходы от продажи имущества составлял 13%, независимо от суммы сделки. Теперь же будет применяться прогрессивная шкала: доходы до 2,4 млн рублей облагаются по ставке 13%, а для сумм свыше этого порога будет действовать повышенный налог в 15%, пишет "Прайм".

Таким образом, вводится двухуровневая система налогообложения доходов от продажи недвижимости.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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