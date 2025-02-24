Вологодская область будет платить 50 тысяч рублей женщинам за роды в регионе

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Вологодской области объявили о запуске нового проекта, который предлагает приезжим женщинам 50 тысяч рублей за рождение ребенка в регионе.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременность

Но есть одно условие: малыша нужно родить в период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Представители властей заявляют, что эта мера направлена на стимулирование рождаемости, особенно в условиях демографического кризиса. Проект, скорее всего, станет частью усилий по улучшению статистики в области и привлечет женщин, не проживающих в Вологодской области, для увеличения местной рождаемости, пишет vologda-poisk.

Проблема "родильного туризма" не нова — такие меры уже применяются в разных регионах России, где местные власти пытаются повлиять на демографическую ситуацию. Эксперты отмечают, что это может помочь повысить показатели рождаемости на фоне общей ситуации в стране.

Ранее в Вологодской области также заявили о введении частичных ограничений на продажу алкоголя. По словам губернатора Георгия Филимонова, такие меры могут положительно повлиять на рождаемость. В качестве примера он привел Чеченскую Республику, где спиртное продается лишь два часа в сутки — с 8 до 10 утра.

Уточнения

Демогра́фия — наука о закономерностях численного развития населения.



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