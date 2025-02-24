Kia ищет новых сотрудников в России

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Kia начала искать специалистов в России. Компания разместили две вакансии на сайте по подбору кадров.

Фото: Wikipedia by Tomash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA

В главном офисе на ул. Павелецкой нужны технический консультант и специалист по дилерскому маркетингу, чтобы поддерживать действующие дилерские контракты. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на канал "Русский автомобиль".

Ранее сообщалось, что возвращение компаний, которые решили реструктурировать бизнес в 2022 году, имеет смысл только при наличии собственных мощностей, потому что новые пошлины и утильсбор делают ввоз иномарок невыгодным. Hyundai и Kia, когда уходили из России, оставили за собой опцион обратного выкупа заводов в Сестрорецке и Санкт-Петербурге. Сейчас модели корейских марок под брендом Solaris выпускает "АГР", но опцион действует только до конца этого года.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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