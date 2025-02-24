Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп отказался называть Путина диктатором, как до этого назвал Зеленского
Косметологи раскрыли тайну: почему порядок нанесения косметики — это не главное
Эти три ошибки совершают все новички-бегуны
Эти советские вещи снова в моде — они отлично впишутся в ваш интерьер
Юрист объяснил, как Лариса Долина отстояла свою квартиру: спокойно себе живёт
Российские автовладельцы выбирают Volkswagen Polo
Евросоюз ввёл санкции ещё против двух российских спортсменов
Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки
Поливаем пахиру: это спасёт растение от гибели — вот, что нужно делать

Kia ищет новых сотрудников в России

0:56
Экономика

Kia начала искать специалистов в России. Компания разместили две вакансии на сайте по подбору кадров.

KIA
Фото: Wikipedia by Tomash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA

В главном офисе на ул. Павелецкой нужны технический консультант и специалист по дилерскому маркетингу, чтобы поддерживать действующие дилерские контракты. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на канал "Русский автомобиль".

Ранее сообщалось, что возвращение компаний, которые решили реструктурировать бизнес в 2022 году, имеет смысл только при наличии собственных мощностей, потому что новые пошлины и утильсбор делают ввоз иномарок невыгодным. Hyundai и Kia, когда уходили из России, оставили за собой опцион обратного выкупа заводов в Сестрорецке и Санкт-Петербурге. Сейчас модели корейских марок под брендом Solaris выпускает "АГР", но опцион действует только до конца этого года.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Шоу-бизнес
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Последние материалы
Трамп отказался называть Путина диктатором, как до этого назвал Зеленского
Юрист объяснил, как Лариса Долина отстояла свою квартиру: спокойно себе живёт
Российские автовладельцы выбирают Volkswagen Polo
Евросоюз ввёл санкции ещё против двух российских спортсменов
Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки
Поливаем пахиру: это спасёт растение от гибели — вот, что нужно делать
Если в планах держать Великий пост, эти анализы стоит сдать каждому
Седые волосы раньше времени? Вот почему витамин В12 важен для их предотвращения
Кофейная стратегия Гондураса: почему Россия становится приоритетным рынком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.