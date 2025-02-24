Кофейная стратегия Гондураса: почему Россия становится приоритетным рынком

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гондурас рассматривает российский рынок как перспективное направление для экспорта кофе, особенно из-за ограничений, введенных Евросоюзом.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Об этом сообщил Марио Суасо, вице-президент Гондурасского института кофе. Он отметил, что Гондурас обладает большим потенциалом для роста экспорта кофе, но стремится диверсифицировать свои рынки.

Суасо подчеркнул, что основными покупателями гондурасского кофе традиционно являются страны Евросоюза и США. Однако он видит в России значительный потенциал для расширения экономических связей, что делает страну привлекательной для гондурасских экспортеров. На данный момент объемы поставок кофе из Гондураса в Россию остаются небольшими — в прошлом году они составили менее 18 тысяч мешков.

В начале этого года произошла смена основного экспортера кофе в Россию: Бразилия значительно увеличила объемы поставок, заменив Вьетнам, который ранее лидировал в этом секторе. Благодаря этому Бразилия вышла на первое место среди стран-поставщиков кофе в России, сообщает ТАСС.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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