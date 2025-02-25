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Как решить проблему дефицита учителей? Власти уточнят кадровую потребность

1:55
Экономика

Власти займутся пересчетом реальной потребности в учителях, так как далеко не все выпускники педвузов идут работать по специальности. По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, число выпускников педагогических вузов не отражает реальной ситуации с кадрами в школах.

Глобус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глобус

Он сообщил на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, что необходимо учитывать не только количество принятых на обучение студентов, но и тех, кто в итоге действительно идет работать по специальности, пишет ТАСС.

Дефицит преподавателей по базовым предметам

Отдельное внимание власти уделят нехватке учителей математики, физики, химии и биологии. Чернышенко отметил, что важно не просто готовить педагогов, но и следить за их распределением в школы.

"Можно выпускать тысячи специалистов, но если они не идут работать, это не решает проблему образования", — подчеркнул он.

Доступность образования: шаги к улучшению

Помимо кадровых вопросов, вице-премьер напомнил о мерах, направленных на повышение доступности образования. Благодаря национальному проекту "Образование" в школах появилось около миллиона новых мест, а в рамках программы "Демография" — 250 тысяч мест в детских садах. В дальнейшем планируется строительство новых образовательных объектов.

Развитие профессионального образования

Чернышенко также отметил, что в России растет спрос на рабочие специальности. Для их подготовки с 2022 года действует программа "Профессионалитет". Сегодня в стране создано 493 кластера в 81 регионе, а к 2030 году планируется довести их число до 940. Проект должен охватить все 89 субъектов РФ.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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