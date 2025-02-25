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Финансирование ЖКХ и энергетики: Северный Кавказ получит 3,6 миллиардов рублей

1:27
Экономика

Правительство России приняло решение увеличить финансирование ЖКХ и энергетики в трех регионах Северного Кавказа. В рамках пилотного проекта Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия получат более 3,6 млрд рублей на реализацию программ устойчивого развития коммунальной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Прорыв водопровода
Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government
Прорыв водопровода

На что направят финансирование?

Средства пойдут на софинансирование расходов регионов для модернизации объектов ЖКХ и энергетики. Улучшение коммунальной инфраструктуры повысит качество жизни населения, а также обеспечит стабильное энергоснабжение в пилотных регионах.

Ожидаемые результаты проекта

Как отметил Михаил Мишустин, проект уже дает положительные результаты: повысилась платежная дисциплина, увеличились зарплаты специалистов отрасли, улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг. Кроме того, такие меры помогут сделать Северный Кавказ более привлекательным для инвестиций в промышленные предприятия.

Контроль реализации программы

Премьер-министр поручил вице-премьеру Александру Новаку держать ход реализации проекта под личным контролем. Он подчеркнул, что стабильное развитие ЖКХ и энергетики на Северном Кавказе станет базой для долгосрочного экономического роста региона.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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