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Apple анонсировала рекордные вложения: $500 миллиардов на развитие в США

0:55
Экономика

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил компанию Apple за анонс рекордных инвестиций в США на сумму $500 миллиардов.

Apple Store
Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Apple Store

Он опубликовал об этом сообщение в социальной сети Truth 24 февраля, выразив благодарность гендиректору Тиму Куку и компании в целом. Трамп считает, что такое решение стало возможным благодаря вере корпорации в действия его администрации, пишут "Известия".

Согласно информации на сайте Apple, компания планирует осуществить эти инвестиции в течение следующих четырех лет, что станет крупнейшим обязательством по вложениям в истории корпорации. В планы входит строительство нового завода в Техасе, удвоение Американского фонда продвинутого производства, создание производственной академии, а также увеличенные инвестиции в искусственный интеллект и кремниевую инженерию.

Уточнения

Корпора́ция (от лат. corpus — тело) — организация бизнеса, основанная на долевой собственности и раздельной функции собственника и управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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