Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожный триллер: как не попасть в ловушку, когда разметка и знаки противоречат
Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать
Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах
20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов
Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками
Выйдите из зоны комфорта: научитесь принимать комплименты и улучшите уверенность в себе
Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет
Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность

Беспилотные грузовики на ЦКАД: старт уже в марте

1:51
Экономика

Минтранс России объявил, что до конца марта беспилотные грузовики начнут движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство транспорта. Как отметил замминистра Андрей Никитин, движение беспилотников по трассе М-11 уже успешно организовано, где работает 67 грузовых автомобилей, и теперь технологии внедряют на новых маршрутах.

Грузовики Scania R & S нового поколения
Фото: scania.com by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грузовики Scania R & S нового поколения

Какие задачи решает беспилотный транспорт?

Развитие беспилотного транспорта в России сопровождается детальным анализом данных и совершенствованием алгоритмов. Это необходимо для повышения безопасности и эффективности новых технологий. Введение беспилотных автомобилей позволяет оптимизировать грузоперевозки, снизить затраты на логистику и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Возможности и риски внедрения

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин считает, что беспилотные автомобили способны значительно повысить эффективность транспортной системы страны. Он также отметил их положительное влияние на экологию. Однако, по его словам, технология пока находится на этапе становления, и России предстоит пройти длинный путь для её полноценного внедрения.

Когда беспилотные грузовики станут массовым явлением?

Развитие автономного транспорта в России требует модернизации дорожной инфраструктуры, тестирования алгоритмов управления и создания нормативной базы. Пока беспилотники вводятся ограниченными партиями, но в ближайшие годы их число будет увеличиваться, что может привести к глобальным изменениям в сфере логистики и грузоперевозок.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, морского (включая морские порты), железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Загадка прошлого Луны: ученые сделали открытие
Наука и техника
Загадка прошлого Луны: ученые сделали открытие Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Дорожный триллер: как не попасть в ловушку, когда разметка и знаки противоречат
Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать
Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах
20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов
Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками
Выйдите из зоны комфорта: научитесь принимать комплименты и улучшите уверенность в себе
Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет
Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность
Беспилотные грузовики на ЦКАД: старт уже в марте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.