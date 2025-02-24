Беспилотные грузовики на ЦКАД: старт уже в марте

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минтранс России объявил, что до конца марта беспилотные грузовики начнут движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство транспорта. Как отметил замминистра Андрей Никитин, движение беспилотников по трассе М-11 уже успешно организовано, где работает 67 грузовых автомобилей, и теперь технологии внедряют на новых маршрутах.

Фото: scania.com by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грузовики Scania R & S нового поколения

Какие задачи решает беспилотный транспорт?

Развитие беспилотного транспорта в России сопровождается детальным анализом данных и совершенствованием алгоритмов. Это необходимо для повышения безопасности и эффективности новых технологий. Введение беспилотных автомобилей позволяет оптимизировать грузоперевозки, снизить затраты на логистику и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Возможности и риски внедрения

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин считает, что беспилотные автомобили способны значительно повысить эффективность транспортной системы страны. Он также отметил их положительное влияние на экологию. Однако, по его словам, технология пока находится на этапе становления, и России предстоит пройти длинный путь для её полноценного внедрения.

Когда беспилотные грузовики станут массовым явлением?

Развитие автономного транспорта в России требует модернизации дорожной инфраструктуры, тестирования алгоритмов управления и создания нормативной базы. Пока беспилотники вводятся ограниченными партиями, но в ближайшие годы их число будет увеличиваться, что может привести к глобальным изменениям в сфере логистики и грузоперевозок.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, морского (включая морские порты), железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта.





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