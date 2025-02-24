Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заявила, что российские производители не планируют резко повышать цены на вино. Об этом пишет "Парламентская газета". По её словам, конкуренция на рынке остаётся высокой, что сдерживает рост стоимости напитка.
С июля 2023 года в России была увеличена таможенная пошлина на импортные вина из недружественных стран — с 20% до 25%. Сенатор Талабаева отметила, что эта мера оказалась эффективной и не привела к снижению конкуренции. В стране по-прежнему представлено вино из дружественных государств, таких как страны Латинской Америки и Южно-Африканская Республика, для которых условия поставок остались прежними.
Талабаева уверена, что даже между российскими производителями существует жёсткая конкуренция, благодаря чему цены остаются доступными. В последние годы виноделие в России активно развивается, и государственная поддержка играет в этом важную роль. По её мнению, сейчас на рынке представлено много качественного российского вина, которое может составить достойную альтернативу зарубежным маркам.
Сенатор также отметила, что сама выбирает отечественные вина, так как их качество заметно выросло. Однако, по её мнению, российские виноделы должны продолжать совершенствовать свою продукцию, чтобы полностью удовлетворить потребности покупателей. Она выразила уверенность, что со временем спрос на импортные вина сократится, так как россияне предпочтут отечественные аналоги.
Вино́ (др.-греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
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