Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион
Крошечная ванная комната станет визуально больше: дизайнеры раскрыли главный секрет
Арктический триллер: моржи против туристических вертолётов – битва за выживание
Российские туристы были удивлены неожиданному медосмотру перед паспортным контролем в Китае
Забудьте про таблетки: бактерии в кишечнике уже знают, как избавить вас от тревожности
Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников
Кожа засияла ярче звёзд — помог древний рецепт индийских мудрецов
Эксперт Рашель Гилман делится комплексом динамических упражнений для здоровья поясницы
Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды

Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными

1:52
Экономика

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заявила, что российские производители не планируют резко повышать цены на вино. Об этом пишет "Парламентская газета". По её словам, конкуренция на рынке остаётся высокой, что сдерживает рост стоимости напитка.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Влияние пошлин на импортное вино

С июля 2023 года в России была увеличена таможенная пошлина на импортные вина из недружественных стран — с 20% до 25%. Сенатор Талабаева отметила, что эта мера оказалась эффективной и не привела к снижению конкуренции. В стране по-прежнему представлено вино из дружественных государств, таких как страны Латинской Америки и Южно-Африканская Республика, для которых условия поставок остались прежними.

Конкуренция среди российских виноделов

Талабаева уверена, что даже между российскими производителями существует жёсткая конкуренция, благодаря чему цены остаются доступными. В последние годы виноделие в России активно развивается, и государственная поддержка играет в этом важную роль. По её мнению, сейчас на рынке представлено много качественного российского вина, которое может составить достойную альтернативу зарубежным маркам.

Качество российского вина продолжает расти

Сенатор также отметила, что сама выбирает отечественные вина, так как их качество заметно выросло. Однако, по её мнению, российские виноделы должны продолжать совершенствовать свою продукцию, чтобы полностью удовлетворить потребности покупателей. Она выразила уверенность, что со временем спрос на импортные вина сократится, так как россияне предпочтут отечественные аналоги.

Уточнения

Вино́ (др.-греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Красота и стиль
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют Аудио 
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Российский шоу-бизнес
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России Аудио 
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
В США назвали цель заключения военного контракта на 1,5 миллиарда долларов
Этот суперфуд в 4 раза полезнее апельсина — добавьте его в рацион
Крошечная ванная комната станет визуально больше: дизайнеры раскрыли главный секрет
Арктический триллер: моржи против туристических вертолётов – битва за выживание
Российские туристы были удивлены неожиданному медосмотру перед паспортным контролем в Китае
Забудьте про таблетки: бактерии в кишечнике уже знают, как избавить вас от тревожности
Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников
Кожа засияла ярче звёзд — помог древний рецепт индийских мудрецов
Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными
Эксперт Рашель Гилман делится комплексом динамических упражнений для здоровья поясницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.