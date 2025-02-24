Сенатор Талабаева заявила, что цены на российское вино останутся стабильными

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заявила, что российские производители не планируют резко повышать цены на вино. Об этом пишет "Парламентская газета". По её словам, конкуренция на рынке остаётся высокой, что сдерживает рост стоимости напитка.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Влияние пошлин на импортное вино

С июля 2023 года в России была увеличена таможенная пошлина на импортные вина из недружественных стран — с 20% до 25%. Сенатор Талабаева отметила, что эта мера оказалась эффективной и не привела к снижению конкуренции. В стране по-прежнему представлено вино из дружественных государств, таких как страны Латинской Америки и Южно-Африканская Республика, для которых условия поставок остались прежними.

Конкуренция среди российских виноделов

Талабаева уверена, что даже между российскими производителями существует жёсткая конкуренция, благодаря чему цены остаются доступными. В последние годы виноделие в России активно развивается, и государственная поддержка играет в этом важную роль. По её мнению, сейчас на рынке представлено много качественного российского вина, которое может составить достойную альтернативу зарубежным маркам.

Качество российского вина продолжает расти

Сенатор также отметила, что сама выбирает отечественные вина, так как их качество заметно выросло. Однако, по её мнению, российские виноделы должны продолжать совершенствовать свою продукцию, чтобы полностью удовлетворить потребности покупателей. Она выразила уверенность, что со временем спрос на импортные вина сократится, так как россияне предпочтут отечественные аналоги.

Уточнения

Вино́ (др.-греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.





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