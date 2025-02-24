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Ставка на инженеров: студентам предложили платить повышенные стипендии и давать льготы

1:53
Экономика

Госдума выступила за поддержку студентов-инженеров. Об этом пишет "Парламентская газета". На заседании рабочей группы при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию 24 февраля обсуждались инициативы, направленные на повышение престижа инженерных профессий и закрепление молодых специалистов на производстве.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Повышенные стипендии и новые стимулы

Одним из предложений стало введение повышенной стипендии для студентов, обучающихся на инженерных специальностях. Ее размер должен быть не ниже прожиточного минимума в регионе. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по науке Олега Смолина, нынешняя стипендия студентов составляет всего 3608 рублей, что составляет лишь 21% от прожиточного минимума.

Преимущества при поступлении в технические вузы

Рабочая группа также предложила начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы для выпускников инженерно-технических классов. Депутат Оксана Дмитриева подчеркнула, что за последние годы престиж технического образования повысился благодаря внедрению профильных инженерных классов в школах.

Отсрочка от армии для молодых специалистов

Еще одной инициативой стало предоставление отсрочки от военной службы выпускникам инженерных вузов и техникумов до 30 лет. Как отметил ректор Донбасского государственного технического университета Дмитрий Вишневский, молодые специалисты не успевают закрепиться на производстве, так как сразу после обучения уходят в армию.

Вывод

Новые меры, предложенные Госдумой, направлены на поддержку будущих инженеров, что позволит увеличить число квалифицированных специалистов в стране и укрепить отечественное производство.
 

Уточнения

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium - способности, изобретательность) — специалист, осуществляющий инженерную деятельность. Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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