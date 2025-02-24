Возобновление поставок: Росатом восстановил экспорт урана в США

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года предприятие "Росатома" возобновило поставки низкообогащенного урана в США, отправив первые партии через Атлантику, пишет EADaily.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

В августе 2024 года США ввели запрет на импорт урана из России, но с исключениями, действующими до 2028 года, как ожидается, к тому времени страна надеется полностью отказаться от российской продукции. В ответ на это российское правительство в середине ноября ввело собственные ограничения, разрешив поставки только по одноразовым лицензиям.

Февраль ознаменовался тем, что компания "Росатома" Tenex ("Техснабэкспорт") снова начала экспорт низкообогащенного урана в США, о чем свидетельствуют данные экспортно-импортных накладных ImportGenius и заявления компаний.

12 февраля судно Atlantic Navigator II доставило в Балтимор грузы для компаний Westinghouse и Global Nuclear Fuel Americas, получивших 15 тонн гексафторида урана и 85 тонн соответственно. Судно, имеющее лицензию на перевозку урана из России, прибыло в Балтимор до 12 февраля и 24 февраля находилось в Хьюстоне.

Уточнения

Простое вещество уран — слаборадиоактивный металл серебристо-белого цвета.





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