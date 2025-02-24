Досрочная пенсия: как большой страховой стаж влияет на размер выплат

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

У мужчины со страховым стажем 42 года есть возможность выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 60 лет. Аналогичное правило действует и для женщин, у которых страховой стаж должен составлять 37 лет, при этом минимальный возраст выхода на пенсию — 55 лет.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил Газета.Ru, что если в 2025 году средняя зарплата достигнет 99 952 рублей, то страховые пенсии для женщин с 37-летним стажем составят 32 340,33 рубля, а для мужчин с 42-летним стажем — 35 506,91 рубля. Выход на пенсию на два года раньше позволит женщинам заработать дополнительно 77 6167,92 рубля, а мужчинам — 852 149,04 рубля.

Расчеты основаны на стоимости пенсионного балла в 145,69 рубля и фиксированной выплате к пенсии в 8907,7 рубля на февраль 2025 года. Поздний выход на пенсию может увеличить её размер. Например, при 228 пенсионных баллах страховая пенсия составит 42 125,02 рубля. Если откладывать выход на пенсию на три года, выплаты вырастут до 51 789,64 рубля, на семь лет — до 71 872,30 рубля, а на десять — до 95 859,43 рубля.

С 2025 года для выхода на пенсию потребуется 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. На начало текущего года средняя пенсия составляла 24 тысячи рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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