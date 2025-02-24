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Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву

1:14
Экономика

Польша столкнулась с серьезными потерями из-за военных действий на Украине, сообщает EADaily.

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Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Экономисты отмечают, что резкий рост цен на энергоносители способствовал увеличению инфляции в стране. В публикации Gazeta. Pl говорится, что Польша понесла расходы на военную помощь Украине в размере более 14 миллиардов злотых (примерно 3,36 миллиарда евро), согласно информации канцелярии президента Польши из ноября 2024 года.

Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института (PIE), прокомментировал, что оценить расходы Польши сложно, ссылаясь на влияние различных факторов, включая рост цен на энергоносители, который составил около 61% в период с 2022 по 2024 годы.

Профессор Витольд Орловский в интервью для "Rzeczpospolita" также подчеркнул, что отказ Европы от поставок российского газа и нефти привел к значительному увеличению цен на энергоносители, что представляет угрозу не только для польской экономики, но и для всей европейской экономики в целом.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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