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Возвращение в нулевые: почему альтернативные сделки лидируют на рынке недвижимости

2:04
Экономика

В настоящее время средняя ставка по ипотеке достигает 28-30%, что делает покупку квартиры под такой процент невыгодной.

Подписание договора
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подписание договора

По итогам 2024 года, к примеру, в Татарстане было выдано 47,7 тысячи ипотечных кредитов, что на 36% меньше, чем в 2023 году. Основным способом приобретения жилья становится полная оплата квартиры или альтернативная сделка, при которой недвижимость покупается за счет продажи уже имеющейся.

Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости", считает, что такие сделки являются основным двигателем вторичного рынка. Они применяются в ситуациях, когда в семье появляются новые члены, и нужно более просторное жилье, или, наоборот, когда дети вырастают, и требуется "разменять" большую квартиру на несколько меньших.

Эксперт пояснил, что в случае, когда нет необходимости в срочной покупке или невозможно обойтись без значительного кредита, многие откладывают покупку квартиры до тех пор, пока ставки по ипотеке не снизятся.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отметил, что возросшее количество альтернативных сделок напоминает конец 90-х — начало 2000-х, когда 90% сделок были альтернативными из-за отсутствия механизма ипотеки. Он добавил, что доля ипотечных сделок сейчас крайне низкая, и основные покупки осуществляются через альтернативные сделки, когда люди продают старую недвижимость, добавляют немного средств и покупают новое жилье.

Савельев предполагает, что ближайшие полгода рынок вторичной недвижимости будет переживать трудные времена. Если ключевая ставка не снизится хотя бы до 15-16%, затишье на рынке продолжится, передает "Вечерняя Казань".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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