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В Ростовской области более 400 фермерских хозяйств покинули агрорынок

1:28
Экономика

В Ростовской области прекратили свою деятельность более 400 фермерских хозяйств в 2024 году.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на президента областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Александра Родина.

Он отметил, что производственные показатели снизились, особенно в сфере выращивания зерновых и подсолнечника, с урожайностью этих культур, упавшей в среднем на 30% в прошлом году. Также сокращение фермеров затронуло сегмент животноводства.

Согласно данным регионального министерства сельского хозяйства, на 1 января 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано около 7600 сельскохозяйственных хозяйств, однако сейчас их число едва превышает 7000. Родин указывает, что такая ситуация наблюдается и в стране в целом: если в 2010–2011 годах в России насчитывалось 305 000 фермеров, то сейчас их численность составляет около 200 000. В Ростовской области было 17 000 хозяйств, а сейчас — менее 7000.

По мнению Родина, основные причины данной ситуации заключаются в снижении поддержки фермеров и отсутствии прозрачности в реализации государственных программ в агропромышленном комплексе.

Уточнения

Фермер — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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