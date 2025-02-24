В Ростовской области более 400 фермерских хозяйств покинули агрорынок

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ростовской области прекратили свою деятельность более 400 фермерских хозяйств в 2024 году.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на президента областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Александра Родина.

Он отметил, что производственные показатели снизились, особенно в сфере выращивания зерновых и подсолнечника, с урожайностью этих культур, упавшей в среднем на 30% в прошлом году. Также сокращение фермеров затронуло сегмент животноводства.

Согласно данным регионального министерства сельского хозяйства, на 1 января 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано около 7600 сельскохозяйственных хозяйств, однако сейчас их число едва превышает 7000. Родин указывает, что такая ситуация наблюдается и в стране в целом: если в 2010–2011 годах в России насчитывалось 305 000 фермеров, то сейчас их численность составляет около 200 000. В Ростовской области было 17 000 хозяйств, а сейчас — менее 7000.

По мнению Родина, основные причины данной ситуации заключаются в снижении поддержки фермеров и отсутствии прозрачности в реализации государственных программ в агропромышленном комплексе.

Уточнения

Фермер — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.