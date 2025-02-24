Роль Газпромбанка в проектах технологического лидерства представлена Президенту на Форуме будущих технологий

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газпромбанк выступил соорганизатором "Форума будущих технологий" в Москве и представил Президенту Владимиру Путину проекты технологического лидерства, в которых принимает участие как инвестор и выстраивает из набора отдельных разработок единую технологическую цепочку.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Владимир Путин на Форуме будущих технологий

Владимир Путин ознакомился с устройствами, необходимыми для создания бионических протезов нового поколения, в число которых входят высокочувствительные сенсоры на основе квантовых материалов, гибкие электродные матрицы для картирования головного мозга, электроды для стимуляции нервной системы и источники питания.

"Газпромбанк ведет работу по формированию целой экосистемы трансфера знаний в технологии, сотрудничая с Минобрнауки, университетами, НТИ, Сириусом, индустриальными партнерами. За прошлый год мы создали несколько фондов на сумму около 13 млрд рублей, вместе с Минобрнауки перезапускаем "Приоритет 2030" для большего вовлечения университетов. Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы делаем это частью стратегии Газпромбанка", — сказал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Устройства накопления энергии — это формирующаяся в России отрасль, которой уделяется особое внимание. По словам Дмитрия Зауэрса, представленная президенту на стенде батарея для спускаемого космического аппарата имеет более высокую энергоемкость, чем аналогичные решения американской Space X.

Некоторые прототипы, представленные Президенту, находятся на финальной стадии апробирования и в ближайшее время будут готовы к массовому производству. Задача Газпромбанка и партнеров сейчас — масштабировать производство и заместить иностранных производителей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.