Российские импортёры ищут альтернативы: как меняется рынок вина

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость импортных вин в России значительно увеличилась за последний год, по данным компании Fort, цены повысились примерно на 40%.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Компания Ladoga добавляет, что рост цен на импортную продукцию колебался от 10% до 50% в зависимости от страны происхождения, при этом наибольшее увеличение цен касается товаров из недружественных стран.

С июля 2024 года правительство России установило новую ставку пошлины на вино из недружественных стран в размере 25%, но не менее 2 долларов за литр, тогда как ранее было 20% от таможенной стоимости. В результате на российском рынке почти не осталось зарубежных вин стоимостью ниже 1000 рублей за бутылку.

Российские импортеры активно ищут новые источники поставок: компания Fort увеличила импорт из Чили, Аргентины и ЮАР на 30%, где пошлина составляет 12,5%. Также начато сотрудничество с поставщиками из Турции, Греции, Сирии и Кипра. Ladoga отмечает рост продаж вин из Латинской Америки на 55,8% и из Грузии на 6,4%.

Отечественные производители вина также планируют увеличить цены на 9-12% из-за сложностей с обслуживанием импортного оборудования и неурожая винограда в большинстве регионов России в прошлом году. Дополнительно, с начала 2025 года акцизы возрастут до 113 рублей за литр.

Эксперты прогнозируют возможное сокращение винного рынка из-за снижения конкуренции и роста цен, что может привести к переориентации потребителей на более доступные альтернативы, такие как пивные напитки или сидр, пишет "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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