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Рэпер Лигалайз* покинул Россию с крупной задолженностью

1:08
Экономика

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в 2024 году были открыты исполнительные производства для взыскания задолженности с рэпера Лигалайз*.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Два производства касаются кредитной задолженности, а два других — взыскания налогов и сборов. Общая сумма долгов музыканта до его выезда из России составляет не менее 412 тысяч рублей, передает ТАСС.

Однако, как сообщает банк Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство по кредитам на сумму 291 тысяча 592 рубля 85 копеек и два производства по налогам и сборам были прекращены, поскольку не удалось установить местонахождение должника и его имущества.

По имеющимся данным, музыкант покинул Россию летом 2023 года после публикации антивоенного клипа и, предположительно, перебрался в Латвию.

Лигалайз* внесен в реестр иностранных агентов Минюстом РФ 27 декабря 2024 года. 

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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